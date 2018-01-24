PYD'li Teröristler, Afrin'in 400 Km. Uzağındaki Kamışlı'dan Nusaybin'e Ateş Açtı

Afrin operasyonu hız kesmeden devam ederken terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolünde bulunan Kamışlı'dan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna ateş açıldı. Saldırıya anında karşılık verildi, 3 terörist öldürüldü.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Hudut karakolunda bulunan askerlerin karşılık vermesiyle PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 5'inci gününde devam ederken, sınır birlikleri ve istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılmasıyla önlemler artırıldı.

CAN KAYBI YOK

PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde, Suriye tarafından Nusaybin'deki Şehit Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateşi açtı. Taciz ateşi yapılan noktaya tanklar ve obüsler ile verilen karşılık sonucu, PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Taciz ateşi nedeniyle hudut karakolunda, can kaybı ya da yaralanma olmadı.