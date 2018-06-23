''Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' 'Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' diyen Macron'a, ''Siz Ruanda ve Cezayir'de ne kadar kaldınız'' diye sordu.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT CEVAP

''Macron bize Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye sordu. Ben Macron'a Cezayir ve Ruanda'da ne kadar kaldıklarını sordum, kaldı ki biz orada sizin gibi katliam yapmaya gitmiyoruz. Terör örgütleriyle uğraşıyoruz.''

''OBAMA BİZİ ALDATTI''

Obama deönminde bizi aldattılar. Verilen sözler yerine gelmedi. Trump'la da bunları konuştuk. ABD'li Generaller Trump'a terörle mücadelenin Türkiye ile olmayacağını söylediler. Fırat Kalkanı Harekatı ile ABD yanıldığını gördü. 3 bin civarındaki DEAŞ'lıyı derdest ettik.Özgür Suriye Ordusu'nun lider kadrosunun bize olan bağlılığını gördük.Bütün çalışmalarımız Rusya ile beraber oldu. Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik ve hale devam ediyoruz.

''DİYARBAKIR BU SEFER FARKLI BİR NETİCE KOYACAK''

Kürt anneleri bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütü bu HDP nasıl oluyor da hala oy alıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Ben şu anda devranın değiştiğini düşünüyorum. Van, Diyarbakır mitingleri muhteşemdi. Şanlıurfa, Gaziantep muhteşemdi. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da açık ara öndeyiz. İnşallah bu defa Diyarbakır'da farklı bir netice koyacak diye inanıyorum. Mardin inşallah koyacak diye inanıyorum.İnkar politikalarını ayaklarının altına alan biziz, ret politikalarını ayaklarımızın altına alan biziz, asimilasyonu ortadan kaldıran biziz.