Suriye'den 'Kimyasal Silah Saldırısı' İddialarıyla İlgili Açıklama

Suriye hükümetince yapılan açıklamada, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları için, "Suriye ordusu terörizme karşı savaşında ne zaman ilerleme sağlasa, kimyasal silah kullanıldığı bahanesi bugün Duma'da olduğu gibi teröristlerin ömrünü uzatmak için ortaya atılıyor". denildi.