Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı (2)
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Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı (2)

18.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:33
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı (2)

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Kilis'e atılan roketlerle ilgili açıklama yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'e atılan roketlerle ilgili açıklama yaptı. Roketlerin Suriye'den atıldığının belirtildiği kaydedilen açıklamada, "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. 

KİLİS VALİLİĞİ: YARALANMA VE MADDİ HASAR YOK

Olaya ilişkin Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "18 Mart 2021 tarihinde 20.55 sıralarında Kilis Merkez'e Suriye'den (PYD Bölgesi) atıldığı değerlendirilen 2 adet roket düşmüş ancak patlamamıştır. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmemiştir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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