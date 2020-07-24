Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldı
Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldı.
24.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:16
Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldı.
Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Suriye tarafından atılan füzenin bir eve ve araca düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - TEL AVİV
Kaynak: İHA