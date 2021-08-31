Suriye'den gelen petrol sızıntısı, Kuzey Kıbrıs'a ilerliyor

Kıbrıs makamları, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki bir enerji santralinden yayılan ve kısa süre içinde adayı etkileyebilecek petrol sızıntısını takip ediyor.

Kıbrıs makamları, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki bir enerji santralinden yayılan ve kısa süre içinde adayı etkileyebilecek petrol sızıntısını takip ediyor.

Suriye resmi medyası, geçen hafta Baniyas petrol rafinerisinin içindeki santralden sızındı olduğunu duyurmuştu.

Uydu görüntüleri, sızıntının Suriye kıyıları boyunca kuzeye doğru yayıldığını ve sonra, doğuya Kıbrıs'a doğru harekete geçtiğini gösteriyor.

Modellemeler, sızıntının Türk kesimindeki Karpaz Körfezine ulaşacağını gösteriyor.

Kıbrıs Türk yönetiminin başbakanı Ersan Saner, sızıntının zarar vermemesi için tüm önlemlerin alındığını ve Türkiye'den de yardım geldiğini belirtti.

Kıbrıs yönetimi, istendiği takdirde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Suriye hükümeti geçen Salı günü, Baniyas termal elektrik santralindeki bir yakıt deposundan kaza sonucu bir sızıntı olduğunu duyurmuştu.

Ertesi gün resmi Sana Haber Ajansı, sızıntının 20 kilometre kuzeydeki Jableh kentine ulaştığını bildirdi.

Haberde, ekiplerin petrol sızıntısını temizlemeye başladıkları da belirtilmişti.

Bu arada Sentinel-1 uydusundan gelen görüntüler, petrolün kıyıda daha da yayıldığını ve neredeyse 58 kilometre uzaklıktaki Lazkiye kentine ulaştığını tespit etti.

Suriyeli yetkililer sızıntının boyutlarının küçük olduğunu ve hafta sonu temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Suriye Limanlar Genel Müdürlüğü, devlet televizyonuna, sızan petrolün miktarının "büyük olmadığını" belirtti.

Kıbrıs hükümeti ise uydu görüntüleri üzerine Pazartesi günü bir uyarı yaptı ve sızıntının büyüdüğünü ve Karpaz Körfezi'nin en kuzeydoğu ucuna yaklaştığını bildirdi.

Kıbrıs balıkçılık ve deniz araştırmaları departmanı da, sızıntının ham petrol değil, petrol kalıntılarından kaynaklandığını ve bilgisayar modellemeleriyle meteorolojik verilerin, 24 saat içinde Karpaz'a ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Yönetimi Başbakanı Ersan Saner de, sızıntının rotasının dikkatle izlendiğini ve ilgili tüm makamların Türkiye'yle işbirliği içinde durumu takip ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, sızıntının bir çevre felaketine dönüşmesini önlemek için eldeki tüm imkanların harekete geçirildiğini söylerken, Kıbrıs kıyılarına ulaşmadan kontrol altına alınmasının umulduğunu ifade etti.