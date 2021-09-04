Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'den gelen petrol sızıntısı, 14 kilometreyi bulan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilini sardı.

Suriye'den gelen petrol sızıntısı, 14 kilometreyi bulan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilini sardı.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu. Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 km Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri ve Nene Hatun gemisi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öncelikle sahilde bulunan petrol atıkları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, 4 tane gemi de deniz açıklarında çalışıyor.

Öte yandan, denizin petrol atıklarıyla kirlenmesi üzerinde vatandaşların denize girmekten imtina ettiği gözlendi. Hafta sonu olmasına rağmen sahilde kimse bulunmazken çevre sakinlerinden Uğur Sıyrık, "Sahilde petrol atıkları mevcut. Burası açık deniz olduğu için akıntının yön değişmesi temizlik açısından biraz daha kolaylaştırır diye düşünüyoruz" dedi. Sıyrık, denize girenlerin vücuduna petrol atıkları yapıştığını hatırlattı.

Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı
Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı
Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı
Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Derya Baykal Aleyna Tilki
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Suriye'den gelen petrol, 14 kilometrelik Samandağ sahilini sardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:10:33. #1.16#

title