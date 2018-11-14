Suriye'den Dönen Ambulansta 20 Kilogram Esrar Ele Geçildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den dönen özel bir hastaneye ait ambulansta Çobanbey Sınır Kapısı'nda yapılan aramada 20 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavisi yapılan Suriyeli hastayı ülkesine bırakarak, Çobanbey Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yapan Y.Y. yönetimindeki 01 CGT 37 plakalı özel ambulans, gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu. Ambulansta yapılan aramada, sedyenin altına gizlenmiş 20 kilogram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan N.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, esrarın Türkiye'de teslim alacağı belirlenen M.H. de Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Elbeyli ilçesinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. - KİLİS