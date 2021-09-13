SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI - Haberler
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SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'deki termik santralden 24 Ağustos'ta sızan petrol, Doğu Akdeniz'deki birçok sahile ulaştı.

SURİYE'deki termik santralden 24 Ağustos'ta sızan petrol, Doğu Akdeniz'deki birçok sahile ulaştı. Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarına karşı ekipler, Tarsus Plajı'nda temizlik yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can "Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi ekipleri, Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın doğusu ile batısında petrol atıkları temizliği yaptı. Ellerinde eldiven ve temizlik aletleriyle kumsala kadar uzanan petrol atıklarını toplayan ekipler, kilometrelerce uzunluğundaki alanda çalışma başlattı. Petrol atıkları toplanırken, mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının sahil vurduğu gözlendi. Çalışmaları Çevre İl Müdürlüğü ekipleri de takip etti.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, Suriye'nin Baniyas Termik Santrali'nde meydana gelen petrol sızıntısının Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri tehdit ettiğini belirterek "Ülkemiz sınırları içerisinde ilk etapta Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Samandağ sahillerinde, akabinde Karataş sahillerinde ve şu anda da Tarsus Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısmın doğusunda ve batısında küçük parçacıklar halinde görülmektedir. Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını öngörüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle de sağlamaktayız" diye konuştu.

SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI

SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI

SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI

SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI
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Haber: SURİYE'DEN DENİZE SIZAN PETROL, MERSİN SAHİLLERİNE ULAŞTI - Haberler
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