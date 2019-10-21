Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a vardı

21.10.2019 16:52

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı.



Suriye'den çekilen ABD askerleri, Sahela Sınır Kapısı'nı kullanarak Irak'a ulaştı. ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın sınırdan geçtiği ifade edildi. Duhok'tan geçen ABD birliklerinin, Ayn'ul Esed Üssü'ne varması bekleniyor.



ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumartesi günü yaptığı açıklamada yaklaşık bin askerin Suriye'nin kuzeyinden çekildiğini ve Irak'ın batısına hareket ettiğini ifade etmişti. - DUHOK

Kaynak: İHA