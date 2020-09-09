Suriye'den bombalı eylem için gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı
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Suriye'den bombalı eylem için gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı

SURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

Suriye'den bombalı eylem için gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı
09.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:14

SURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, teröristlerin Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu M.N. ve E.T. isimli teröristler, 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı. Teröristler ile onu gizleyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Ayrıca teröristlerin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna da el konuldu. Patlayıcı Madde İmha Timi'nin yaptığı incelemede, ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.Gözaltına alınan teröristlerin sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA

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