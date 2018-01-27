Suriye'den Bir Parça Almak Umudunda Değiliz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Biz Suriye'den herhangi bir parça almak umudunda değiliz. Biz Suriye'yi yeniden inşa ve ihya etmek, teröristlerden tamamen temizlemek isteriz. Ateş çemberinden çıkmak üzere verdiğimiz bu mücadele doğrultusunda gün muhalefet etme günü değil, gün birlik ve beraberlik içerisinde olma günüdür." dedi.

Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" Projesi kapsamında, Konya'da bir otelde, yerel yöneticiler, AK Parti Konya Teşkilatı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Asker annelerinin büyük fedakarlıkla evlatlarını vatan savunmasına gönderdiğini belirten Çalık, "Bu asil millet tankın üzerine ne zaman çıkacağını, tankın karşısında ne zaman duracağını çok iyi bilir. Bu sebeple Mehmetçiklerimizi, güzel evlatlarımızı, kınalı kuzularımıza tüm kalbimizle selamlarımızı ve dualarımızı iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'yi yeniden inşa ve ihya etmek

Çalık, Zeytindalı Harekatı'nın Türk milletinin, ortak bir kaderi paylaştığı kardeşlerine uzattığı yardım eli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşgalcilere, fırsatçılara, çapulculara, namertlere ve nankörlere karşı sınırlarımızın güvenliğini korumak amacıyla başlattığımız bu hareket, azim ve kararlılıkla bütün teröristler temizlenene kadar devam edecektir. Zeytindalı operasyonu Allah'ın izniyle, sizlerin de duasıyla, Mehmetçiğimizin fedakarlıklarıyla inşallah tez vakitte zaferle neticelenecektir. Ortadoğu coğrafyasını ateş çemberine çeviren emperyalist güçlerin bilmesi gereken bir hadise var. Bizim onların aklı gibi Suriye'de hiç bir şekilde aklımız yok. Bizim en önemli hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve o bölgeyi teröristlerden temizlemek, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak. Biz Suriye'den herhangi bir parça almak umudunda değiliz. Biz Suriye'yi yeniden inşa ve ihya etmek, teröristlerden tamamen temizlemek isteriz. Ateş çemberinden çıkmak üzere verdiğimiz bu mücadele doğrultusunda gün muhalefet etme günü değil, gün birlik ve beraberlik içerisinde olma günüdür."

Bazı kesimlerin bu birlik ve beraberliğe karşı durduğuna dikkati çeken Çalık, "Banane diyenlerin, 'Afrin'den bizene' diyenlerin, PKK-PYD-YPG sevicilerin, vatansızların ve imansızların, bu milletin kaderi, istikbali konusunda söz söyleme hakkına ve haddine sahip olmayanların var olduğunu biliyoruz. Zeytindalı Harekatı, Kudüs'teki Zeytindağı kadar, mukaddes ve muhteremdir." ifadesini kullandı.

Çalık, "Gönül Adımları" Projesi kapsamında Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, ülkenin çeşitli şehirlerine giderek, şehrin ihtiyaçlarını yerinde dinlediklerini bildirdi.

Sosyal politikaları "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle gerçekleştirdiklerine değinen Çalık, insani kalkınma için ekonomik kalkınmanın da şart olduğunu, bu nedenle 16 yıl boyunca siyasi kalkınmayı, ekonomik kalkınmayı, demokratik kalkınmayı, sosyal kalkınmayı hedefler arasına koyduklarını belirtti.

"Bugün sosyal güvenlik kapsamını yüzde 100'e ulaştırdık"

Türkiye'de, AK Parti Hükümeti döneminde, sosyal politikalar alanında önemli mesafeler katedildiğini aktaran Çalık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2002 Türkiye'sinde vatandaşlarımızın sadece yüzde 69'u sosyal güvenlik kapsamı altındaydı. Geride kalan yüzde 31 vatandaşımız, o dönemde yaklaşık 25 milyon vatandaşımız, sosyal güvenlik kapsamı içerisinde değildi. Bugün sosyal güvenlik kapsamını yüzde 100'e ulaştırdık. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan hemen hemen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Sosyal koruma bütçesini 2002 yılında 13,5 milyarken bugün 335 milyar liraya çıkardık. Sosyal koruma bütçesi içerisinde sağlıktan eğitime kadar sosyal alanda yapmış olduğumuz çalışma ve hizmetler bulunmakta. 2002 yılında sosyal yardım bütçemiz 1,3 milyarken, şu anda 50,2 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Uyguladığımız sosyal politikalar 15 yıl boyunca çok önemli hizmetlere vesile oldu."

Çalık, bugün, 15 yıl boyunca uygulanan sosyal politikalarda gelinen noktayı değerlendirmek, ihtiyaçları tespit etmek için Konya'da bulunduğunu ileterek, "Konya'da uyguladığımız sosyal politikaların hangi boyutta olduğunu görelim isiyoruz. Toplantıda kuracağımız masalarda konuları ayrı ayrı ele alacağız." dedi.

Konuşmanın ardından, engelli ve yaşlılar, kadın ve çocuklar, eğitim, sağlık, bağımlılıkla mücadele, tarım ve mevsimlik tarım işçilerin durumu konularında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.