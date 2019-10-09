Suriye'den atılan roket, nusaybin'de binaya isabet etti (2)
TERÖRİSTLERİN NUSAYBİN'E ATTIĞI 6 ROKET, BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜSuriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu.
TERÖRİSTLERİN NUSAYBİN'E ATTIĞI 6 ROKET, BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ
Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi.SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI
Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.