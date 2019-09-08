Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali
Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.
Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.
Şam yönetiminden yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeydoğu sınır şeridindeki devriyelerin ülkenin egemenliğinin açık ihlali' olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle