Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali

Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali

Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.

08.09.2019 14:45
Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali

Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.


Şam yönetiminden yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeydoğu sınır şeridindeki devriyelerin ülkenin egemenliğinin açık ihlali' olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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