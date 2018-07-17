Suriye'den 100 Rus Askeri Döndü

Rus Savunma Bakanlığı, görevlerini tamamlayan 100 Rus askerin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde görevini tamamlayan 100 Rus askerin ülkesine döndüğü belirtildi. Bakanlık, 100 Rus askerinin insani yardım konvoylarını koruma görevlerinin sona ermesinden sonra güney Suriye'den döndüğünü aktardı. Suriye'de özel görevlerini başarıyla yerine getiren 100 Rus askeri, El-76 askeri uçağı ile Mozdok havaalanına götürüldü. - MOSKOVA