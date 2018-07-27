Suriye Demokratik Güçleri, Şam Yönetimi ile İlk Kez Görüşüyor

Kürt birliklerin başını çektiği ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı, Şam yönetimi ile savaşın başından beri ilk kez görüşmelere başladı.

Demokratik Suriye Meclisi'nden (DSM) üst düzey yetkililerin, bu hafta Şam'a giderek Suriye hükümetiyle görüşmelere başladığı duyuruldu.

Görüşmelerin Suriyeli Kürtlerin elindeki bölgelere hizmet götürülmesine odaklanması bekleniyor.

Ancak Demokratik Suriye Meclisi'nin eşbaşkanı Riad Darar, Reuters'a yaptığı açıklamada, görüşmelerin siyasi konularla güvenlik konularını da kapsayacak şekilde genişleyebileceğini belirtti.

Darar, "Sorunlarımızı kendi kendimize çözme vakti geldi" sözleriyle amacın müzakereleri başlatmak olduğuna da işaret etti.

AFP'ye yaptığı açıklamada görüşmelerin hükümetin daveti üzerine gerçekleştiğini söyleyen Darar, "Suriye'nin kuzeyine yönelik bir anlaşma için çalışıyoruz" dedi.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Darar, görüşmelerin herhangi bir ön koşul olmadan gerçekleştiğini söyledi.

Şam'daki görüşmelere katılan heyete, Suriye Demokratik Konseyi'nin başındaki İlham Ahmed başkanlık ediyor.

Heyetin Şam'a iki gün önce vardığı öğrenildi.

"Suriye'nin dörtte biri SDG'nin kontrolünde"

Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğunda özerk yönetim kuran SDG, ülkenin 4'te 1'ini kontrol ediyor.

Şam ve SDG arasındaki herhangi bir görüşmenin, ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

ABD ordusu, Irak Şam islam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülen operasyon sırasında SDG'nin elinde olan bölgelere konuşlanmıştı.

Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.