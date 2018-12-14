Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Kobani: Türkiye'nin Saldırılarına Sert Yanıt Veririz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani, "Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda düzenleyeceği saldırılara sert yanıt vereceklerini" söyledi. Kobani'ye göre ABD, böylesi bir saldırıyı önlemek için daha büyük fazla çaba harcamalı.

Suriye'nin kuzeyinde geniş bir bölgeyi denetleyen, ABD'nin de desteğine sahip SDG'nin komutanı Mazlum Kobani, Reuters haber ajansına konuştu.

Mazlum Kobani, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadeledenin hayati önemde olduğunu söyledi ve ABD'den Türkiye'nin askeri harekatını durdurmasını istedi.

Kobani'ye göre, "Washington bu konuda şu ana kadar ciddi çaba gösterdi ama bu çabayı daha da artırmalı."

Türkiye'nin saldırılarının Suriye'nin doğusunda IŞİD kalıntılarıyla savaşan YPG'lilerin elini kolunu bağlayacağını savunan Kobani, bunun cihatçıların yeniden güçlenmesi için fırsat yaratacağını söyledi.

Kobani, Türkiye'nin müttefiki Suriyeli savaşçıları SDG denetimindeki bölgenin sınırına sevkettiğini belirtti.

'SDG, Hacin'i IŞİD'den geri aldı'

Bölgeden gelen haberlerde ise SDG'nin Deyr ez Zor vilayetinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün elindeki son kentsel yerleşim olan Hacin'i geri aldığı bildiriliyor.

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğündeki SDG, ABD'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşta kara gücünü oluşturmuş, geniş bir bölgeyi Amerikan savaş uçaklarının ve özel kuvvetlerinin desteğiyle cihatçılardan geri almıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç gün içinde bir harekat başlatılacağını söylemişti.

Erdoğan tahminen 2 bin civarında Amerikan askerinin de bulunduğu bölgeye yapılacak harekatın hedefinde ABD askerlerinin olmayacağını da kaydetmişti.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise tek yanlı bir askeri harekatın "kabul edilemez" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olduğunu söylediği ve "terör örgütü" olarak gördüğü YPG'ye ABD desteği Ankara'yı öfkelendiriyor.



Mazlum Kobani, geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret edip temaslarda bulunduktan sonra SDG bölgesine geçen ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ile görüşmüştü.

Kobani bu görüşmeyle ilgili olarak, "Jeffrey Türkiye'nin saldırılarının DAİŞ (IŞİD) ile savaşı başarısızlığa uğratacağını ve bu konudaki ortak çabalarımızı boşa çıkaracağını iyi biliyor" dedi.

SDG, Ekim ayında Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü harekatı Türkiye'nin kuzeyden yürüttüğü sınır ötesi ateş nedeniyle durdurmuştu.

ABD askeri birliklerinin bu bölgede gözlem noktaları oluşturmasının ardından SDG de IŞİD'e karşı harekatı yeniden başlatmıştı.

'IŞİD hala çok güçlü'

Suriye'nin doğusunda hala, aralarında IŞİD'in Şura Konseyi üyelerinin ve özel savaşçılarının da bulunduğu 5 bin civarında cihatçı militan bulunduğu tahmin ediliyor.

SDG komutanı Mazlum Kobani bunların yaklaşık 2 bininin başka Arap ülkeleri ya da Avrupa'dan aileleriyle gelen yabancı savaşçılar olduğunu söyledi.

Savaşta kullandığı takma ismini memleketi olan Kobani kentinden alan SDG komutanı, "Bunlar ölümüne savaşmaya hazırlar. DAİŞ hala güçlü" dedi.



SDG Komutanı Mazlum Kobani, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Suriye'nin doğusunda olabileceğini ama sık sık ortadan kaybolduğu için SDG'nin bundan emin olamadığını kaydetti.

Mazlum Kobani, IŞİD'e karşı Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor eyaletindeki harekatın başını tecrübeli bir grup YPG'linin çektiğini, Arap nüfusun ağırlıkta olduğu Doğu bölgelerinden binlerce savaşçının da onlarla birlikte savaştığını söyledi.

Kobani, "Bir Türk saldırısı olursa YPG güçleri sınırları ve ailelerini korumak için geri dönmek zorunda kalacak. DAİŞ'e karşı savaş onlarsız kazanılamaz" dedi.