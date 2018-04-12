Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Vekalet savaşlarının da bir limiti vardır. Suriye'deki vekalet savaşları limitleri doldurmuştur. Bundan sonra eğer Suriye sorununa bir çözüm bulunamazsa iki büyük ülke Amerika ve Rusya fiilen çatışma noktasına gelir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki gidişatın bugün bambaşka bir noktaya geldiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"12 Ekim 2016'da verdiğim bir demeçte şunu söyledim; 'Vekalet savaşlarının da bir limiti vardır. Suriye'deki vekalet savaşları limitleri doldurmuştur. Bundan sonra eğer Suriye sorununa bir çözüm bulunamazsa iki büyük ülke Amerika ve Rusya fiilen çatışma noktasına gelir.' Bu, sonraki günlerde İngiltere'deki bazı gazeteler tarafından ' Türkiye uyarıyor' şeklinde manşete taşındı. Suriye'de vekalet savaşları iç savaş olarak başladı. 'Vekalet savaşları' kavramını 4-5 sene evvel kullandığımda bazı çevreler karşı çıkmıştı. Türkiye Suriye konusunda doğru yerde durdu. Bütün mesele yabancı güçlerin Suriye'ye girmesini önleyecek birtakım mekanizmaların geliştirilmesiydi, bu yapılamadı. Belki bu tek başına bizim yapabileceğimiz bir mesele değildi. Biz Suriye halkının kendisini yönetebileceği bir mekanizmanın kurulabilmesini başından itibaren savunuyoruz. Ama bu mekanizmalar bir şekilde geliştirilemedi çünkü çok ağır bir vekalet savaşları dönemine girdik. Amerika, Rusya ve diğer ülkeler burada nasıl kendi maşalarını kullanır, ellerini ateşe sokmadan sonuç alabilirler bunu geliştirdiler, DEAŞ denilen, PYD denilen bir belayı başımıza sardılar ve Suriye, Suriye halkının istediği anlamda bir çözüme kavuşamadı."

Saadet Partisi- Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı

Son günlerde gündeme gelen Saadet Partisi-Cumhuriyet Halk Partisi ittifakına değinen Bakan Kurtulmuş, partiler arasındaki yakınlaşmanın taban tarafından benimsenmediği sürece başarılı olamayacağını belirtti.

Kurtulmuş, "Saadet Partisi'nin kalan seçmenleri bakımından, Cumhuriyet Halk Partisi ile yakınlaşmanın gönülden arzu edilen bir durum olmadığını düşünüyorum. Yukarıda hangi kararı verirseniz verin tabanda oyu verecek olan vatandaşların sandığa gittiği zaman böyle bir ittifakın içerisinde geniş anlamda yer almak istemeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"O ziyareti yapanlar büyük bir görevi ifa etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerleri ziyaret eden sanatçılara yapılan eleştirilerin yersiz ve haksız olduğunu aktaran Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Orada hem sanat hem spor hem medya dünyamızdan, siyasetçilerden ülkeyi yöneten insanlardan bir grup vardı. Keşke bu eleştiriyi yapanlar da orada olsalardı, o atmosferi yaşasalardı. O ziyareti yapanların gerçekten son derece büyük bir görev ifa ettiğini düşünüyorum. Eleştirilerin tam tersine oradaki toplantı bizim bütün milli değerlerimize uygun şekilde, son derce ölçülü bir şekilde yapılmış olan bir ziyarettir. Bir moral ziyaretidir."

Bakan Kurtulmuş, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının hükümet karşıtı, muhalif sanatçılara destek vermediği şeklinde kamuoyunu yanıltmaya dönük söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

OHAL'in ülke ekonomisi ve turizm üzerindeki etkisine ilişkin ise Kurtulmuş, "OHAL'in ekonomiyi, turizmi olumsuz etkilediği meselesi son derce yanlıştır. Rakamlar ortada, geçtiğimiz sene 32 milyon turist sayısına yükseldik, bu sene inşallah böyle giderse en az 38 milyon turist olacak ve Türkiye 7,4 büyüdü. Eğer OHAL ekonomiye olumsuz etki yapmış olsaydı bu büyüme nasıl olurdu?" açıklamasını yaptı.