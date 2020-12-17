Suriye'deki Umut Evleri

Eski model ve oyuncu çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 100 aile için başlattığı "Suriye'de Umut Evleri"ni tamamladıklarını duyurdu.

Eski model ve oyuncu çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 100 aile için başlattığı "Suriye'de Umut Evleri"ni tamamladıklarını duyurdu. Evlerin açılışına katılan Özçelik, çocukların mutlu anlarını Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Mutlu sona ulaştık. Evlerini geride bırakan 100 mazlum aileyi bağışlarınızla yapımını gerçekleştirdiğimiz briket evlere yerleştirdik. Kalpten kalbe giden o yol en çok sizinle güzel."

Kaynak: Hürriyet