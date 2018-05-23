Suriye'deki Türk Gözlem Noktalarına 30 Araçlık Takviye

Türkiye'nin Hama'da kurduğu iki gözlem noktasına 30 askeri araçlık takviye yapıldı.

Türkiye'ye ait 30 askeri aracın bugün Türkiye - Suriye sınırı yakınlarında bulunan Kefr Lusiyen geçidinden geçerek Hama'nın batı yakınlarında bulunan gözetleme noktalarına takviye için geldiği kaydedildi.

Araçların Hama yakınlarındaki Şaşbu bölgesinde yer alan 10. Gözlem noktası ve yine Hama yakınlarında Şehrenaz ve Meydan Gazal köyleri arasında yer alan ikinci gözlem noktasını güçlendirilmek için gönderildiği kaydedildi.

Onuncu Türk gözlem noktası, Boğaz kalesindeki rejim güçlerine ait Habusa askeri noktasına 4 km mesafede, Bridiç askeri kampı ise son Türk gözleme noktasına yaklaşık 10 km mesafede bulunuyor.

Türkiye, Rusya ve İran ile yapılan Astana görüşmelerine dayanarak bölgede gerginliği azaltılmış noktaların güvenliğini sağlamak üzere Kuzey Suriye'de bu zamana kadar 12 gözleme noktası kurdu. - HAMA