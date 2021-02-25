Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa 2,5 yıl hapis cezası
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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa 2,5 yıl hapis cezası

25.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:34
Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu sanığa, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu sanığa, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık S.K. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, itiraflarda bulunan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istedi.

Suriye uyruklu S.K. ise yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, 2014-2015 yıllarında katıldığı terör örgütü içerisinde 4 ay kaldığını ancak eline silah almadığını öne sürdü.

Terör örgütü mensupları pasaport ve kimliğine el koyduğu için kaçamadığını iddia eden sanık, daha sonra bir yolunu bulup kaçtığını ve Kilis üzerinden Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Burada mobilyacıda çalışarak ailesine baktığını, tutuklandıktan sonra ailece mağdur olduklarını kaydeden S.K, pişman olduğunu dile getirerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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