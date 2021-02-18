Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa 2,5 yıl hapis cezası
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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa 2,5 yıl hapis cezası

18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:43
Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık A.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, itiraflarda bulunan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istedi.

Suriye uyruklu sanık ise yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, terör örgütüne katıldığını ancak mutfakta çalıştığını belirtti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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