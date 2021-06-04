Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık beraat etti
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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık beraat etti

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık beraat etti
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan yabancı uyruklu 7 sanık beraat etti.

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan yabancı uyruklu 7 sanık beraat etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.T, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, 2015-2016 yıllarında, komutanları sanık O.A. yönetiminde, köylerini korumak amacıyla terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştıklarını öne sürdü.

DEAŞ'ın barbarlığı ve vahşetinden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını iddia eden A.T, "Bize iftira atıldı. 13 kişiye bakıyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık O.A. ise Suriye'de Esed rejimi, DEAŞ ve diğer terör gruplarına karşı savaştıklarını savundu.

Diğer 5 sanık da kendilerine iftira atıldığını öne sürerek beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Aralık 2020'de merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

2011-2015 yıllarında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye girdikleri öğrenilen sanıklardan O.A'nın, söz konusu bölgede yaklaşık 60 kişilik gruba komuta ettiği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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