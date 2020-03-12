Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
12.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:30
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 zanlının işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA