: Suriye'deki terör gruplarına "drone" gönderdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

21.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:34

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarında yer alan kişilere "drone" gönderdiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 9 gün önce yakalanan bir kişiye ev hapsi cezasının verildiği terör operasyonu kapsamında aranan şüpheliler M.S.Y. Adana'da, B.A. İstanbul'da ve Suriyeli M.E.N. de Hatay'da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin adından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin Suriye'deki terör gruplarında yer alan kişilere "drone" gönderdiği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, ekipler, şüpheli C.D'yi (32) 9 gün önce Hatay'a göndermek istediği "drone"la kargo firmasında gözaltına almıştı.

Hatay'da bir adrese gönderilen "drone"un daha sonra kaçak yollardan Suriye'ye ulaştırılacağı belirlenmiş, şüphelinin bu yöntemle terör gruplarında yer alan kişilere 4 "drone" gönderdiği öne sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu