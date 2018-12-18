Suriye'deki Süreç Hakkında BM ve Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Cenevre'de Uzlaşma Sağladı.
IHAAW182345-SIY/18-12-2018- Suriye'deki süreç hakkında BM ve Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Cenevre'de uzlaşma sağladı.
IHAAW182345-SIY/18-12-2018
- Suriye'deki süreç hakkında BM ve Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Cenevre'de uzlaşma sağladı. Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin kurulduğu açıklandı. Suriye Anayasa Komitesinin, ilk toplantısını 2019'un başında yapacağı belirtildi. 18.12.2018 18: 23: 45 TSI
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Kaynak: İHA