Suriye'deki siviller Türkiye'nin yardımlarıyla ısınıyor

FIRAT, MALATYA (AA) - İhh İnsani Yardım Vakfınca hayırseverlerin de desteğiyle gıda maddelerinin yanı sıra temin edilen kömür, battaniye ve soba gibi yardım malzemeleri, Suriye'de yaşamlarını sürdüren sivillere ulaştırılıyor.

Hayırseverlerin yaptığı yardımlar, havaların soğumasıyla Kilis'teki lojistik merkezinde hazırlandıktan sonra tırlara yüklenerek Zeltin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İhh Kilis- Suriye Çalışmaları Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine, 8 yıldan beri Kilis Lojistik Merkezinde yaklaşık 13 dönüm üzerinde kurulu bir alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Lojistik merkezinin içerisinde mutfak, fırın, koordinasyon merkezi bulunduğunu anlatan Öktem, bölgenin bütün ihtiyaçlarını buradan sağladıklarını kaydetti.

Suriye'deki krizin ilk gününden bu yana vakfın, çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Öktem, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde kış çalışmalarının başladığını belirtti.

Havaların soğumasıyla Suriye'deki vatandaşların unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Öktem, " Suriye'deki kardeşlerimizin yakacağa ihtiyacı var. Sobaya, battaniyeye, gıdaya ihtiyacı var. Hayırseverlerin yardımları, katkıları bu noktada çok önemli. Bu bölgede özellikle kış şartlarının zor olması sebebiyle ihtiyaçlar daha da farklılaşıyor. Kömür ihtiyacı bu bölgenin temel ihtiyaçlarından birisi. Eskiden mazotla ihtiyaçlarını karşılıyorlardı fakat bölgedeki mazot fiyatlarının çok artmasıyla beraber yakacaklar değişmeye başladı. Şu anda kömür temel ihtiyaç olarak belirlenmektedir. İllerimizden gelen yardımları bu kamplara dağıtıyoruz." dedi.

Kömür yardımı çağrısı

Öktem, soba yardımında da bulunduklarını, bir aileye aylık 300, kış döneminde ise 1 ton 200 kilogram kömür verdiklerini, mağdurların kış ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

"Bir aileye bir ton kömür" sloganıyla hayırseverlerden savaş mağdurlarına kömür yardımında bulunmalarını isteyen Öktem, "Yardım eden bütün bağışçılarımızın hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Günde 4-5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Sıcak yemek dağıtımının devam ettiğini dile getiren Öktem, "Şu an hali hazırda mutfağımızda bölgede günlük 4-5 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Ekmeği ilk günden bugüne kadar kesmedik. Milyonlarca ekmek dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Ekmek temel ihtiyaç. Bağışçılarımızdan bize ulaşan bir gıda kolisi varsa insanlara dağıtıyoruz. Ama ulaşamadığımız insanlar varsa hiç olmazsa ekmek ihtiyaçlarını gidererek, gıda noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Öktem, Suriye içerisindeki yaranın büyük olduğunu ve bu yarayı kapatmak için İHH, Kızılay, AFAD ve bir çok kurumun insanlara yardım ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu bir hayır yarışı. Biz de bu hayır yarışının içerisindeyiz. Bu yarışta bir nebze olsun öne geçmeye çalışıyoruz, başka kurumları teşvik ediyoruz. Hayırda insanlara tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Suriye'nin içerisindeki kardeşlerimiz bir imtihan yaşıyor. Bu yine bizim bir imtihanımız. Acaba bu imtihanı yaşayan kardeşlerimize nasıl bir tepki vereceğiz, yardım edecek miyiz, gözümüzü mü kapatacağız, yoksa acaba onlarla dertleşerek, dertlerine ortak mı olacağız? Bununla alakalı bütün kurumlar, hepimiz çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu yarayı sarmaya çalışıyoruz. Bir nebze bu yarayı sarabildiysek ne mutlu bize."