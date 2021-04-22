Suriye'deki savaş mağdurları Konya'dan giden kumanyalarla iftar yapacak
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Suriye'deki savaş mağdurları Konya'dan giden kumanyalarla iftar yapacak

Suriye'deki savaş mağdurları Konya'dan giden kumanyalarla iftar yapacak
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 200 bin iftarlık kumanya paketini, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savaş mağdurlarına gönderiyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 200 bin iftarlık kumanya paketini, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savaş mağdurlarına gönderiyor.

Konya İHH, "Ramazan'da Umut Var" sloganıyla yürüttüğü faaliyetleri kapsamında, ramazan boyunca yurt içinde ve 50 ülkede yaklaşık 2 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmayı planlıyor.

Suriye'de birçok ihtiyaç malzemesine ulaşmakta güçlük çeken siviller için hazırlanan kumanya paketleri de yerinden edilmiş insanların iftarda yüzünü güldürecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, AA muhabirine, iftarlık kumanyaları ramazanın ilk günlerinden itibaren, kendi ülkesinde sürgün duruma düşmüş savaş mağdurlarına ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Dernek depolarında hummalı bir faaliyet yürüttüklerini belirten Uysal, oluşturdukları ekiplerin yoğun mesaiyle paketleme çalışmalarını sürdürdüğünü ve yoğunluğun ramazan sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.

"Sürekli yer değiştirmek zorunda olan insanlar için hazırladık"

İftarlık kumanya paketlerini yerinden edilmiş, hareket halindeki savaş mağdurları için hazırladıklarını ifade eden Uysal, "Bölgede halen çatışmalar, uçak saldırıları, füze saldırıları olabiliyor. Halen insanlar yer değiştirme mecburiyetinde kalıyor. Her şeye rağmen oruçlarını tutan bu insanlar, yer değiştirme sırasında iftarını, sahurunu yapabilsin diye bu hazırlığı yapıyoruz." diye konuştu.

Uysal, ramazan ayının huzur, mutluluk ve farklı bir heyecan veren manevi ikliminin Suriye'de yıllardır yaşanamadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zalimler tarafından yerinden edilen bu insanlar, bir yurdu, evi olan insanların yaşadığı mutluluktan uzak olduklarını, iftarı bekledikleri o saatlerde çok daha fazla hissediyor. Eski huzurlu günlerini veya huzura kavuşacağı günleri düşünüyorlar, o saatleri mahzun ve boynu bükük geçiriyorlar. Bunu düşünerek bizim ulaştıracağımız en ufak bir şey, onların burada aynı nimetlere eren insandan çok daha fazla sevinmesine neden olacaktır."

"Küçük bedeller büyük mutluluklar"

Savaşta sahip olduğu tüm güzellikleri kaybeden insanların her şeye rağmen yaşama tutunmaya çalıştığını kaydeden Uysal, zor durumdaki insanın o kumanyayla orucunu açarken kendisini düşünen birilerinin olduğunu bilmesinin, yalnızlığını da bir nebze dindirdiğini söyledi.

İnsanların, iftar saatini bir bayrama çevirmeyi kendisi kadar zordaki kardeşleri için de düşünmesi gerektiğine vurgu yapan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neşe ve mutluluk paylaşıldığı zaman hakikaten buna vesile olan insan için de ölçülemeyecek bir şekilde katmerleniyor. Bir kumanya 10 liraya hazırlanabiliyor. Diğer taraftan müsait yerlerde kuracağımız sofralarda vereceğimiz iftar 20 lira. Hayırsever kardeşlerimiz gücü nispetinde bu iyilik hareketine katılabilir. Bunlar küçük bedeller ama büyük mutluluklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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