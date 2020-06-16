Suriye'deki Şam Yetimhanesi yenilendi
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Suriye'deki Şam Yetimhanesi yenilendi

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Sarmada kasabasında bulunan, 260 Suriyeli yetim çocuğun anneleri ile birlikte yaşadıkları 'Şam Yetimhanesi, tadilattan geçirilerek yenilendi.

Suriye'deki Şam Yetimhanesi yenilendi
16.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:09

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Sarmada kasabasında bulunan, 260 Suriyeli yetim çocuğun anneleri ile birlikte yaşadıkları 'Şam Yetimhanesi, tadilattan geçirilerek yenilendi. 

İç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib ketine bağlı Sarmada kasabasında, 2016 yılında kurulan 'Şam Yetimhanesi' bünyesinde bulunan evler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından tadilattan geçirildi. Toplam 86 blok evin yer aldığı yetimhanede, ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybeden 260 Suriyeli yetim çocuk anneleriyle birlikte yaşıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bölgesel şartlar ve kötü hava koşulları nedeniyle Şam Yetimhanesi bünyesinde bulunan evlerde yaşanan yıpranmalar nedeniyle bakım-onarım çalışması yapıldığını söyledi. Yetimhanedeki tadilatın ardından ortamın yeniden renklendiğini belirten Tosun, "Yetimhane bünyesinde bulunan 86 blok evde ve sosyal alanlarda yürütülen tadilat ve boya çalışması sonucu ortam yine renklendi. Şam Yetimhanesi'nde anneleriyle beraber kalan 260 yetimimiz için burası yeniden renkli bir yuvaya dönüştü" dedi.

Şam Yetimhanesi'ndeki bakım-onarım çalışmalarının İHH İstanbul Acil Yardım ve Arama-Kurtarma ekibi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Tosun şunları söyledi;

"Ekipteki arkadaşlarımız gönüllü olarak Suriye'ye gelip yetimhanenin yeniden güzel bir yuvaya dönüşmesi için emek harcadı. Tadilat ve boya işlerinin ardından yetimhaneye yeni bir görünüm geldi. İHH olarak Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında çalışmalarımızı yürütüyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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