Suriye'deki rejim ile İsrail arasında esir takası gerçekleştiriliyor
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Suriye'deki rejim ile İsrail arasında esir takası gerçekleştiriliyor

17.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:58
Suriye'deki rejim ile İsrail arasında esir takası gerçekleştiriliyor

Suriye'deki Beşşar Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, İsrail'de tutulan iki Suriye uyruklu vatandaşın, yanlışlıkla ülkeye giren İsrailli bir kadının serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacağını duyurdu.

Suriye'deki Beşşar Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, İsrail'de tutulan iki Suriye uyruklu vatandaşın, yanlışlıkla ülkeye giren İsrailli bir kadının serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacağını duyurdu.

 Rusya'nın ara buluculuğuyla, Suriye'deki rejim ile İsrail arasında esir takasının yapılmaya başlandığı bildirildi. Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA, İsrail'de tutulan iki Suriye uyruklu vatandaşın, yanlışlıkla ülkeye giren İsrailli bir kadının serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacağını duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA tarafından aktarılan habere göre, söz konusu anlaşmanın Rusya aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan, İsrail'in serbest bırakacağı Suriye vatandaşlarından biri olan Nihal el Makt'ın erkek kardeşinin de geçen yıl Rusya arabuluculuğunda takas yoluyla serbest bırakıldı kaydedildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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