Suriye'deki patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi

Suriye'nin Humus kentinde bulunan Şayrat askeri hava üssünde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Suriye Devlet Haber Ajansı Sana ülkenin orta kesiminde bulunan Humus kentindeki Şayrat askeri hava üssünde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, kullanım süresi geçen bir miktar mühimmatın taşınması sırasında kaza sonucu bir patlama olduğunu açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA