Suriye'deki orman yangını sürüyor, sınıra ekip sevk edildi
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Suriye'deki orman yangını sürüyor, sınıra ekip sevk edildi

Suriye'deki orman yangını sürüyor, sınıra ekip sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Lazkiye kentinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

SURİYE'nin Lazkiye kentinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde dün 3 farklı alanda orman yangını çıktı. Alevlerin Türkiye topraklarına sıçrama ihtimaline karşı sınırdaki askeri bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki önlemi devam ederken, yangının etkisini azalttığı görüldü.


Suriye'deki orman yangını sürüyor, sınıra ekip sevk edildi
Suriye'deki orman yangını sürüyor, sınıra ekip sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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