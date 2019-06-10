Suriye'deki Kürtler, ailesi IŞİD'li olan 12 çocuğu Fransa'ya teslim etti

Suriye'deki Kürtler, ailesi IŞİD'li olan 12 çocuğu Fransa'ya teslim etti

Suriye’deki Kürtler, bu ülkeye IŞİD adına savaşmaya gelen Fransız ailelerin, 12 çocuğunu Fransa’ya teslim etti.

Suriye'deki Kürtler, ailesi IŞİD'li olan 12 çocuğu Fransa'ya teslim etti

Suriye'deki Kürtler, bu ülkeye IŞİD adına savaşmaya giden Fransız ailelerin 12 çocuğunu Fransa'ya teslim etti.

Aileleri IŞİD'li olan çocuklar Fransız askerlerine teslim edilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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