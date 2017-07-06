Suriye'deki Kimyasal Saldırıların Soruşturulması

BİRLEŞMİŞ Suriye'de kimyasal silah kullananların tespiti için oluşturulan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) ortak soruşturma misyonunun (JIM) Başkanı Edmond Mulet, işlerini yaparken çeşitli baskılara maruz kaldıklarını söyledi.



Mulet, BM Güvenlik Konseyi üyelerine kapalı oturumda son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.



Toplantı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Mulet, bugün Konseye 6'ncı raporlarını sunduklarını belirtti.



BMGK tarafından görevlendirilen misyonun kimyasal silah kullananları tespit etme sorumluluğu olduğunu kaydeden Mulet, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı ve bu nedenle insanların öldüğünün bilimsel raporlarla ispatlandığını hatırlattı.



Han Şeyhun'u soruşturuyorlar



Mulet, nisan ayında Han Şeyhun'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla geçen yıl eylül ayında Ummu Hoş'ta yaşanan saldırıları hala soruşturduklarını belirterek, ekim ortasına kadar kapsamlı rapor hazırlayacaklarını söyledi.



KSYÖ'nün geçen hafta açıkladığı raporda, Han Şeyhun'daki saldırıda sarin gazı kullanıldığının tespit edildiği bildirilmişti.



Batılı ülkeler ve muhalifler saldırı nedeniyle Esed rejimini suçlamış ABD, rejimin hava üssüne saldırı düzenlemişti.



"Mesajlar alıyoruz"



Edmond Mulet, işlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları da anlatarak, "Çok politize bir ortamda ve çatışmaların devam ettiği bir bölgede görev yapıyoruz." dedi.



Bağımsızlıklarına saygı gösterilmesini isteyen Mulet, "İşimizi nasıl yapmamız gerektiğine ilişkin taraflardan doğrudan ya da dolaylı mesajlar alıyoruz. Bazıları, 'Şu şekilde çalışmazsanız raporunuzu kabul etmeyiz.' diyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı Konseye ilettim." diye konuştu.



Gazetecilerin, bu mesajların kimlerden geldiğini sorması üzerine Mulet, "Çeşitli taraflardan geliyor." ifadesini kullandı ancak isim vermedi.



JIM'in geçen yıl Konsey'e sunduğu raporda Suriye rejiminin 3, DEAŞ'ın ise 1 kez kimyasal silah kullandığı belirtilmişti ancak Rusya raporu "taraflı ve yetersiz" bularak Esed rejimi yöneticilerinin cezalandırılmasını isteyen karar tasarısını veto etmişti.



Rus yetkililer JIM'in çalışma yöntemini ve tarafsızlığını çeşitli platformlarda eleştirmeye devam ediyor.



JIM, 2015'te BMGK'nin 2235 sayılı kararı ile kurulmuş, 17 Kasım 2016'da misyon görev süresi bir yıl uzatılmıştı.



Edmond Mulet, 27 Nisan'da Virginia Gamba'nın yerine misyonun başına getirilmişti.