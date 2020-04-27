Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımİNSANİ Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Azez kenti kırsalında bulunan kamplarda yaşayan 800 aileye lardım yapıldı.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

İNSANİ Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Azez kenti kırsalında bulunan kamplarda yaşayan 800 aileye lardım yapıldı.

İHH görevlileri, Azez kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı çerçevesinde hazırlanan gıda paketlerini dağıttı. Koronavirüs tedbirlerinin de uygulandığı bölgeye giden görevliler, vatandaşlara yardımları ulaştırırken, her yıl yapılan iftar etkinliğinin bu yıl virüs salgını nedeniyle yapılamayacak olmasına üzüldüklerini kaydetti.

Kaynak: DHA