Suriye'deki İç Savaştan Kaçan Arap Genci, Sarı Yelekliler'in Eyleminde Tek Gözünü Kaybetti
Suriye’deki iç savaştan kaçmak için Halep'ten Fransa’ya gelen bir Arap gencinin, Sarı Yelekliler'in eyleminde polisin attığı plastik mermi yüzünden tek gözünü kaybettiği ortaya çıktı
Suriye'deki iç savaştan kaçan Arap genci, Sarı Yelekliler'in eyleminde tek gözünü kaybetti.
Suriye'deki iç savaştan kaçmak için Halep'ten Fransa'ya gelen bir Arap gencinin, Sarı Yelekliler'in eyleminde polisin attığı plastik mermi yüzünden tek gözünü kaybettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com