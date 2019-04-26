Suriye'deki İç Savaştan Kaçan Arap Genci, Sarı Yelekliler'in Eyleminde Tek Gözünü Kaybetti

Suriye'deki İç Savaştan Kaçan Arap Genci, Sarı Yelekliler'in Eyleminde Tek Gözünü Kaybetti

Suriye’deki iç savaştan kaçmak için Halep'ten Fransa’ya gelen bir Arap gencinin, Sarı Yelekliler'in eyleminde polisin attığı plastik mermi yüzünden tek gözünü kaybettiği ortaya çıktı

Suriye'deki İç Savaştan Kaçan Arap Genci, Sarı Yelekliler'in Eyleminde Tek Gözünü Kaybetti

Suriye'deki iç savaştan kaçan Arap genci, Sarı Yelekliler'in eyleminde tek gözünü kaybetti.

Suriye'deki iç savaştan kaçmak için Halep'ten Fransa'ya gelen bir Arap gencinin, Sarı Yelekliler'in eyleminde polisin attığı plastik mermi yüzünden tek gözünü kaybettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et