Suriye'deki iç savaşta 855 sağlık çalışanı öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta 669'u Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere 855 sağlık personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta 669'u Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere 855 sağlık personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana yaşamını yitiren ve alıkonulan sağlık çalışanlarına ilişkin rapor yayımladı.

Ağın raporunda, söz konusu dönemde sağlık alanında çalışan 855 kişinin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 669 sağlık personelini katlederken, Rus güçlerinin saldırılarında sağlık alanında çalışan 68 kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü DEAŞ 40, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 13, terör örgütü YPG/PKK 8, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 36, kimliği belirtilmemiş diğer taraflar ise 21 sağlık personelini öldürdü.

3 bin 353 sağlık çalışanı serbest bırakılmayı bekliyor

Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken, Suriye'de 3 bin 327'si rejim güçlerince alıkonulan toplam 3 bin 353 sağlık çalışanı özgürlüğüne kavuşmayı bekliyor.

Öte yandan raporda, devam eden iç savaşta Suriye'nin farklı bölgelerinde sağlık tesislerinin 860 kez bombalandığı da kaydedildi.

Bombalanan sağlık merkezlerinin yüzde 87'si Esed rejimi ve Rusya tarafından hedef alındı.

Kaynak: AA