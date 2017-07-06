Suriye'deki İç Savaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de şiddetin artması ve bunun sonucunda yeni sivil kayıplar verilmesi nedeniyle kaygı duyulduğunu bildirdi.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkede yeniden artan şiddet eylemleri nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğü ya da yaralandığı kaydedildi.



İdlib'te önceki gün bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı ile Şam kırsalı ve Halep'te yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle sivillerin öldüğü belirtilen açıklamada, ağır çatışmaların sürdüğü Rakka'da mahsur kalan onbinlerce sivilin güvenliğinden de endişe edildiği vurgulandı.



Açıklamada 1 Nisan'dan bu yana yerlerinden edilen kişi sayısının 190 bini bulduğu ifade edilerek yardım kuruluşlarının bu kişilere gıda ve ilaç yardımı ulaştırdığı belirtildi.



Çatışan tüm taraflara, insani yardım çalışanlarına tüm bölgelere erişim izni vermeleri talep edilen açıklamada, sivillerin korunmasının uluslararası hukuk altındaki bir yükümlülük olduğu hatırlatıldı.