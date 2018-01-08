Suriye'deki hastanelere serum yardımı

KİLİS - Türk sivil toplum örgütleri tarafından Suriye'de bulunan hastanelere yönelik tıbbı destekler sürüyor

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Cerablus, Al-Bab ve Marea (Çobanbey) bölgeleri başta olmak üzere Fırat Kalkanı bölgesinde 20 noktada bulunan hastane ve sağlık ocaklarında 20 bin 500 adet serum ve 3 kamyon muhtelif ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. Kış ayının gelmesi ve özellikle İdlip kentine yapılan yoğun saldırılar nedeniyle bölgedeki hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmaya başladı. Sınır ötesindeki hastanelere Türk sivil toplum örgütleri tarafından malzeme desteği için kampanyalar başlatıldı. Sivil toplum örgütü tarafından İdlip bölgesine ise 100 bin adet Serum gönderildi. Bu kapsamda son iki haftada İdlip ve çevresindeki hastanelere 120 binden fazla serum ve ilaç dağıtımı yapıldı.

Yardımlar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gönderilerek, hastanelere ulaştırılıyor