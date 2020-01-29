Suriye'deki hastane saldırılarını soruşturan BM komisyonu raporu 13 Mart'a kaldı

29.01.2020 04:06 | Son Güncelleme: 29.01.2020 04:06

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin İdlib kentinde rejim ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarını soruşturacak Birleşmiş Milletler (BM) komisyonun bu ay sonunda sunması beklenen rapor marta ertelendi.

AA muhabirinin BM kaynaklarınıdan edindiği bilgiye göre, İdlib'deki hastane saldırılarının soruşturulması için kurulan BM komisyonun bu ay sonunda tamamlayıp sunması beklenen raporunu, 13 Mart'ta Genel Sekreter Antonio Guterres'e sunması öngörülüyor.

BM Güvenlik Konseyi üyesi 10 ülkenin talebi üzerine, Guterres, İdlib'deki hastane saldırılarının soruşturulması için bir komisyon kurulması kararı almış, komisyon geçen sene 30 Eylül'de çalışmalarına başlamıştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Buna karşın, rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç diğerlerini, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Kaynak: AA