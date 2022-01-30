Sosyal medyada bazı kullanıcılar paylaştıkları fotoğraflarla mülteci kampındaki 15 çocuğun donarak öldüğünü iddiasını gündeme getirdi. Fotoğrafların tartışma yaratması sonrası açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), iddiaları yalanlayarak, söz konusu fotoğrafların 2013 ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLAR GEÇMİŞ YILLARA AİT

Afad tarafından Suriye'deki güvenli bölgelerde soğuk nedeniyle can kayıplarının yaşandığı iddiaları hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, basın yayın organlarında yer alan "Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü" iddialarının araştırıldığı ve iddianın kanıtı olarak sunulan fotoğrafların 2013'te ve 2017'de yayınlandığının tespit edildiği kaydedildi.

BÖLGEDE DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insanı yardım çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek şekilde yürütüldüğü belirtildi. Güvenli bölgelerde son 6 günde Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda bin 692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmamasına karşın bölgede dondurucu soğukların devam ettiği aktarıldı.

Doğruluk Kontrolü "Suriye'deki güvenli bölgede 15 çocuğun donarak öldüğü iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Türkiye sınırındaki mülteci kamplarında 15 çocuğun donarak öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Hayatını kaybettiği iddia edilen çocukların fotoğrafları sosyal medyada tartışma yaratırken, AFAD iddiaları yalanladı. Paylaşılan fotoğrafların 2013 ve 2017 yıllında yayınlandığı belirtildi."

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