Suriye'deki gençler Libya'da Hafter saflarında savaşmayı reddetti
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Suriye'deki gençler Libya'da Hafter saflarında savaşmayı reddetti

Suriye'de başkent Şam'ın batısındaki Zakia kasabasında yaşayan Suriyeliler'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak için imzaladıkları sözleşmeden vazgeçtikleri bildirildi.

Suriye'deki gençler Libya'da Hafter saflarında savaşmayı reddetti
30.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:28

Suriye'de başkent Şam'ın batısındaki Zakia kasabasında yaşayan  Suriyeliler'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak için imzaladıkları sözleşmeden vazgeçtikleri bildirildi. 

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında yer alan Zakia kasabasındaki Suriyelilerden geldi. Kasabada yaşayan Suriyeli gençlerin Hafter'in saflarında savaşmak için imzaladıkları sözleşmeden vazgeçtikleri bildirildi.

HAFTER'İN ADINI DUYUNCA ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER

Demirören Haber Ajansı'nın  Suriye'deki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, anlaşmada Suriyelilerin Hafter'e bağlı birlikleri korumakla görevlendirileceği planlandı. Yerel kaynaklar, Humus'taki toplanma alanına gelen Suriyeliler'in gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter adına 'savaşmakla' görevlendirildiklerini fark edince anlaşmadan caydığı belirtildi.

AİLELERİNE HABER VERDİLER

Suriyeliler, söz konusu anlaşmanın kendilerine açıklanmasının ardından aileleriyle irtibata geçerek kasabalarına geri dönmek istedi. Grubun sabah saatlerinde Humus'taki toplanma alanından yaşadıkları Zakia kasabasına geri döndüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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