Suriye'deki Filistinli Mültecilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ' Bizi Kurtar' Çağrısı

Suriye'nin Kuzeyindeki Cinderes bölgesinde bulunan in Deir Ballout mülteci kampındaki Filistinliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulundu.

Suriye'nin Kuzeyindeki Cinderes bölgesinde bulunan in Deir Ballout mülteci kampındaki Filistinliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini kurtarmaları ve Türkiye sınırından giriş yapmalarına izin vermesi için çağrıda bulundu. Kamptaki yaşam koşullarının çok kötü olduğunu belirten mülteciler, yaklaşan kış sebebi ile tedirgin olduklarını belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda durumun aciliyeti konusuna vurgu yapılırken, mültecilerin Filistin ve Türkiye bayrağı taşıması dikkat çekti.

Deir Ballout kampında yaklaşık 350 Filistinli ailenin yaşadığı biliniyor. - HALEP