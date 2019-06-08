Suriye'deki direnişin sembolü yıldız futbolcu Esad güçlerince öldürüldü

Suriye'deki direnişin sembolü yıldız futbolcu Esad güçlerince öldürüldü

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında Suriye hükümet güçleri ile çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Suriye'deki direnişin sembolü yıldız futbolcu Esad güçlerince öldürüldü

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında hükümet güçleri ile çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

Humus kentinden çıkarak başarılı futbolu ile şöhrete kavuşan file bekçisi Abdulbasit El-Sarut, 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında direniş güçlerine katılarak savaşın sembolü olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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