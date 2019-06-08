Suriye'deki direnişin sembolü yıldız futbolcu Esad güçlerince öldürüldü
Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında Suriye hükümet güçleri ile çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.
Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen yıldız futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında hükümet güçleri ile çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.
Humus kentinden çıkarak başarılı futbolu ile şöhrete kavuşan file bekçisi Abdulbasit El-Sarut, 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında direniş güçlerine katılarak savaşın sembolü olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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