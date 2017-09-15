Suriye'deki Çocukların Yüzlerini Güldürecekler

İSMAİL ÖZDEMİR - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Suriye'de savaş sebebiyle kırtasiye malzemesi olmayan çocuklara yardım ulaştırmak için 10 günlüğüne Suriye'ye gidiyor.



Suriye'deki iç savaşın 7. yılına girilirken, yüz binlerce insan savaş sebebiyle hayatını kaybetti, milyonlarca insan da evini ve yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Savaş en çok çocukları mağdur etti. Suriye'de yaşayan binlerce çocuk eğitim olanaklarından ve eğitim araç gereçlerinden mahrum durumda.



Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı avukat Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşayan çocukların kırtasiye, oyun gibi ihtiyaçlarını gidermek adına 10 günlük bir yardım gezisi programı düzenlediklerini söyledi.



Yıldırım, mültecilerin haklarıyla ilgili çalışmalar yaparken, durumlarıyla ilgili raporlamalarla da mevcut durumu daha net ortaya koymaya çalıştıklarını, bu kapsamda özellikle sınır boyunda, Suriye tarafında yaptıkları geziler esnasında, savaşın en mağduru olan çocukların dikkatlerini çektiğini anlattı.



Kamplarda ve sınır boyunda yaşayan milyona yakın insan olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Suriye içinde yerinden edilmiş 7 milyon insan var, bunların yarısından fazlası 18 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların çoğu, savaşın içinde doğdular. Bugüne kadar barış ortamı görmediler, belki kendilerine maddi anlamda, gıda, giyecek ve çeşitli yardımlar ulaştı fakat bir boyama kalemi, bir resim defteri gibi yardımlar çok ulaşmadı. Biz bu tip araçlarla kendilerine yaklaştığımız zaman onlardaki tebessümü gördükten sonra bir farkındalık oluşturmak hem de okul sezonunun açıldığı bugünlerde, Suriye sınırında bulunan ve bugüne kadar eline belki de bir resim defteri almamış, boyama kitabı almamış çocuklarla ilgili bir program düzenleyelim dedik. Sayının çokluğundan dolayı da bunu 10 güne yaydık. Her gün orada oluşturacağımız düzeneklerle oyun parkurlarıyla, tiyatro ve sinemalarla toplamda 5 bin kadar çocuğumuzun eğlenmesini ve bu noktada kırtasiye yardımlarıyla beraber okul hayatlarına bir destek vermeyi amaçlıyoruz. Oradaki okulların hem şartlarını iyileştirmeye hem de katkı sağlamaya gayret ediyoruz."



"Çocuklar zor şartlarda eğitim görüyor"



Yıldırım, savaş şartları dolayısıyla Suriye'deki çocukların zor şartlarda eğitim hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Savaşın olduğu, insanların canlarını kurtarmak için kaçtığı bir ortamda her şeyin çok daha zor olduğu yerlerde yine de hayat devam ediyor. Bu kapsamda Suriyelilerin bir kayıp nesli oluşmasın diye canhıraş çalışan öğretmenler, yöneticiler var. Buradaki çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Zeytin ağaçlarının dibinde biz onları gördük, ağaçların altını okul haline getirmişlerdi. Daha sonrasında derme çatma çadırlarda, naylondan, brandadan oluşturulmuş yerlerde bu eğitimlerini devam ettiriyorlar. Halihazırda çok sistemli bir okullaşma mevcut değil, orada savaş şartlarının içinde okullaşma yapmaya çalışıyorlar, tabii ki fiziki şartlar çok yetersiz. Mümkün olduğunca bu çocuklar da eğitimle tanıştırılmaya uğraşılıyor. Tabii ki savaş bölgesindeki bu çocuklar, 12 yaş altı çocuklar. Bu çocukların bazıları çalışmak, ailelerine destek vermek, bazıları da savaşçı çocuklar olmak zorunda kalıyorlar."



Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Suriyeli çocuklarla buluşmak için 18-28 Eylül tarihleri arasında Suriye'deki kamplarda olacak.