Suriye'deki Çocuklara Bayram Eğlencesi

Suriye'nin Afrin kentinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi.

SAR Yardımlaşma Derneği öncülüğünde, Türk Kızılayı ve AFAD'ın da katkılarıyla çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi.

Derneğin "Çocukları Koruma" projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Suriyeli 120 çocuk, hazırlanan oyunlarla güzel bir gün geçirdi.

Dernek Başkanı Muhammed Kindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda çocukların yalnız olmadıklarını ve her zaman onların yanlarında olduklarını hissettirmek için etkinliği düzenledikleri belirtti.

Suriyeli çocukların savaş psikolojilerini atlatmaları için çeşitli projeler hazırladıklarını ifade eden Kindavi, "Bu tür etkinliklerle savaşı yaşamış çocuklarımızın, biraz da olsa yüzlerinin gülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların yüzünün gülmesi bizim için her şeye bedel." diye konuştu.

Kindavi, etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini kaydetti.