Suriye'deki briket ev hedefi 20 bine çıkarıldı
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Suriye'deki briket ev hedefi 20 bine çıkarıldı

Suriye'deki briket ev hedefi 20 bine çıkarıldıSURİYE içerisinde hayata geçirilen briket ev projesi kapsamında hedeflenen sayının 20 bin eve çıkarıldığı bildirildi.

23.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:15

Suriye'deki briket ev hedefi 20 bine çıkarıldı

SURİYE içerisinde hayata geçirilen briket ev projesi kapsamında hedeflenen sayının 20 bin eve çıkarıldığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib ili kırsalını ziyaret ederek, vakfın briket ev çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yıl başında İdlib'te yaşanan göç dalgası nedeniyle briket ev inşa çalışmasına başladıklarını belirterek, 'Krizin başında tüm dünyaya briket ev projesini duyurmuştuk. Ciddi şekilde gündem oldu. Şu anda bulunduğumuz arazide dahil olmak üzere 25'in üzerinde farklı lokasyonda yürüttüğümüz çalışma sonucu 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladık. Evlere aileler yerleştiriliyor. Tüm bu araziler adeta bir şehir havasını büründü' dedi.

'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 15 bin adet briket ev yapımı için başlattıkları projeyi, arazi şartları ve hava durumuna göre birkaç ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, "İnsanlar briket evlere yerleşiyor. Çok mutlu olduklarını görüyoruz. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. İnsanlar kendilerine tahsis ettiğimiz evlerini daha da güzelleştiriyor. Bu çok kıymetli bir proje oldu? dedi.

HEDEF BRİKET EV SAYIMIZI 20 BİNE ÇIKARIYORUZ

İHH Genel Başkanı Yıldırım, briket ev sayısının daha da artırılması gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

'Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Şu ana kadar 15 bin briket ev için bize fon geldi. Ama biz bu sayıyı 20 bin eve çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla insanı barındırarak daha fazla mazlumun yüzünün gülmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm bağışçılarımızı aylar önce ölümden kaçarak sınır bölgelerine sığınan mazlum Suriye halkının yanında olmaya davet ediyoruz' diye konuştu.

Suriye'deki briket ev hedefi 20 bine çıkarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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