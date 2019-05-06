Suriye'deki Birliklere Sinyal Kesici Cihazlar Gönderildi

Kilis'ten Suriye'de görev yapan askeri birliklere sinyal kesici (comm jammer) cihazlar gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Rıfat kırsalında terör örgütü PKK/PYD'ye karşı operasyonları devam ederken, TSK bünyesinde bulunan son teknoloji silah ve araç gereçler de bölgeye gönderiliyor. Suriye'deki operasyona katılan birliklere son olarak, TSK envanterine kısa süre önce katılan sinyal kesiciler (comm jammer) gönderildi. Cihazlar Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi.

Bölgeye askeri sevkıyatlar ise peyderpey devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA