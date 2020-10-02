Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
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Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot

02.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:48

Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot 600 öğrenciye de okul kıyafeti dağıtıldı İmkander Gaziantep Şubesi, Suriye'de mağdur durumda bulunan Doğu Türkistanlı bin çocuğa mont ve bot dağıtımı gerçekleştirdi.

Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot

600 öğrenciye de okul kıyafeti dağıtıldı

GAZİANTEP - İmkander Gaziantep Şubesi, Suriye'de mağdur durumda bulunan Doğu Türkistanlı bin çocuğa mont ve bot dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek, Suriye'deki 3 okul eğitim gören 600 öğrenciye de okul forması dağıttı.

Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, Suriye'de mağdur durumda bulunan Doğu Türkistanlı yetim, yoksul ve fakir çocukları, yaklaşan soğuk kış ayları öncesi unutmadı. Mağdur durumda bulunan Doğu Türkistanlı çocuklara ele uzatan dernek, çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Dernek, yardımlar kapsamında Doğu Türkistanlı bin çocuğa mont ve bot dağıtımı gerçekleştirdi.

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Yaklaşan soğuk kış ayları öncesi 'Bin Çocuğa Bin Mont, Bin Bot' projesiyle Suriye'deki yetim, yoksul ve fakir çocuklara kışlık bin mont ve bin bot dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzde soğuk kış günleri var ve biz istedik ki çocuklar üşümesin. Ayrıca Suriye'deki 3 okulda eğitim gören çocuklara da 600 adet okul kıyafeti dağıtımı yaptık" dedi.

İmkandar, Suriye'deki 3 okulda eğitim gören 600 öğrenciye de okul forması dağıttı.

Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot
Suriye'deki bin Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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