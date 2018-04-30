Suriye'nin Askeri Üslerindeki Patlamaların Ardından Gözler 3 Ülkeye Çevrildi: ABD, İngiltere, İsrail

Suriye televizyonları, Hama ve Halep'te rejime ait bazı askeri üslere füze saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail medyasında saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı. Saldırı sonrası yangın çıktığı ve en az 38 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı öne sürüldü. Patlamanın şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Suriye basınında saldırının İsrail tarafından düzenlendiği yönündeki iddialar ağır basarken, saldırının Ürdün'deki ABD ve İngiltere üslerinden gerçekleşmiş olabileceği iddiasına da yer verildi.

38 KİŞİ ÖLDÜ, 57 KİŞİ YARALANDI

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi. İlk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.

Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

SURİYE GAZETESİ: SALDIRIYI ABD VE İNGİLTERE DÜZENLEDİ

İsrail merkezli Tishreen gazetesi, saldırıların Ürdün'deki ABD ve İngiltere'ye ait askeri üslerden gerçekleştirildiğini iddia etti.

Suriye ordusu, dün gece düzenlenen saldırılarda herhangi bir füzenin 'hava savunma sistemleri' tarafından düşürüldüğü yönünde bir açıklamada bulunmadı.

Hama'nın batısında bulunan Salhab kasabası yakınlarında konuşlu Suriye ordusuna ait askeri üsse de roket saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Suriye ordusuna ait 47'nci Tugay'ın konuşlu olduğu askeri üste İranlı milisler de bulunuyor.

LIEBERMAN "SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİRİZ" DEMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman dün İsrail'in Suriye'deki askeri operasyon özgürlüğünü koruyacağını söylemişti.

Lieberman, "Rusya'ya saldırma ya da Suriye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok. Ancak birisi füze saldırısı düzenlemeye, İsrail'e ve hatta bizim hava güçlerimize saldırmanın mümkün olduğunu düşünürse, şüphesiz ki karşılık vereceğiz ve cevabımız çok sert olacak" demişti.

HAARETZ: SALDIRILARIN ARKASINDA İSRAİL VAR

İsrail Haaretz gazetesinin haberinde, saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddiaya yer verildi.

Sky News Arabia kanalı da, muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılar sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.